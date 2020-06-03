Как долго я тебя ждала: смотреть онлайн 13 cерию (эфир от 03.06.2020)

3 июня 2020 20:00 Александр Кива
Как долго я тебя ждала: смотреть онлайн 13 cерию (эфир от 03.06.2020)
Как долго я тебя ждала: смотреть онлайн 13 cерию (эфир от 03.06.2020)

3 июня на СТБ зрители увидели 13 серию сериала Как долго я тебя ждала.

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Смотрите в 13 серии сериала Как долго я тебя ждала 

Что такое семья? Родная кровь, штамп в паспорте или некая духовная связь? Герои сериала Как долго я тебя ждала пытаются разобраться со своими семейными проблемами.

В сериале Как долго я тебя ждала 13 серия от 03.06.2020 Аня узнала, что она – не родная дочь Ромы.

Для девочки это стало настоящим ударом. Она поняла, что в такой ситуации есть только один выход – бежать из дома. Смотрите в сериале Как долго я тебя ждала 13 серия, как Аня задумала побег, а ее мать встретилась с бывшим мужем. Когда-то Таня очень любила Колю, но она предпочла стабильный брак с Ромой и не прогадала. Следите за удивительной полярностью человеческих чувств в эмоциональном сериале Как долго я тебя ждала.

В 13 серии мелодрамы Как долго я тебя ждала Жанне предстояла командировка с начальником

Арсений под предлогом рабочей поездки хотел наладить отношения с красивой коллегой. Но в последний момент все пошло не по плану. Смотрите, как прошла первая командировка Жанны в сериале Как долго я тебя ждала 13 серия.

Варя по-прежнему пытается устроить личную жизнь Жанны

Главная героиня сериала Как долго я тебя ждала никогда не оставляла детей самих на целых два дня. Варя все время напоминает подруге о том, что она не только мать, но и женщина. Верная Варенька собирает Жанне в дорогу эротическое белье и всячески поощряет общение с мужчинами. Смотрите в сериале Как долго я тебя ждала 13 серия, как относится Жанна к перспективе новых отношений.

Диана обнаружила, что Валера изменяет ее маме

Ася настолько очарована Соловьевым, что даже не верит собственной дочери. А потом Валера попытался изнасиловать Диану… Поверила ли Ася дочке после этого случая? Что для женщины оказалось важнее – ребенок или муж?

13 серию сериала Как долго я тебя ждала смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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