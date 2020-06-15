Смотрящая вдаль: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 15.06.2020)
15 июня на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 1 серию украинского сериала Смотрящая вдаль.
Впервые Анна увидела видение в семилетнем возрасте, когда она с родителями чуть не попала в аварию. С тех пор прошло много лет. Анна стала врачом частной ветклиники, собирается выйти замуж за Александра, который работал в полиции. Атапин был неудобен начальству, его подставили и вынудили уволиться. Тогда он ушёл в бизнес. Все было хорошо, но однажды ночью Анна снова увидела будущее – ее жениха убивают 12 октября в 23:55. Утром Анна позвонила сводному брату Алексею, которому она рассказала о своём видении.
1 серию сериала Смотрящая вдаль смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.