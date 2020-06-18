Смотрящая вдаль: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 18.06.2020)

18 июня 2020 21:00 Александр Кива
Смотрящая вдаль: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 18.06.2020)

18 июня на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 8 серию украинского сериала Смотрящая вдаль.

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Смотрите в 1 серии сериала [Смотрящая вдаль:

Анна Севастьянова с детства обладала даром предвидения. С возрастом дар пропал, но неожиданно вернулся двадцать лет спустя. Анна «увидела», как киллер убивает ее жениха, Александра Атапина. Она узнала число и время, когда это произойдет. До рокового часа у Анны осталось всего 12 дней. Вскоре после видения Анны ее жениха Атапина обвиняют в перевозке крупной партии наркотиков. Александр уходит в бега. За ним начинается настоящая охота. Анна не верит в вину любимого, но с ужасом понимает, что ее видение начинает сбываться. Она обращается за помощью к своему сводному брату, полицейскому Алексею Попову, который знакомит ее с психологом Борисом Сальским. От него Анна узнает, что будущее изменить нельзя, но можно поменять его концепт. Анна с помощью своего дара пытается спасти Александра, но сама попадает в ловушку…

8 серию сериала Смотрящая вдаль смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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