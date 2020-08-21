Вещдок: Может быть (эфир от 18.08.2020)
21 августа 2020 10:45
Вещдок: Может быть (эфир от 18.08.2020)
пресс-служба
18 августа на Интере и на сайте TV.UA вышел новый выпуск детективного проекта Вещдок.
Вещдока: В мае 1983 года в Краснодаре найден труп школьной учительницы Вероники Смилецкой. Экспертиза показала, что женщине нанесли три удара в висок шкатулкой, которую она недавно привезла из Москвы. В квартире чувствовался запах польских духов «Может быть», но у Смилецкой таких не нашли. Также вскрытие показало, что женщина была на ранних сроках беременности. Мужа Вероника похоронила пару месяцев назад, так от кого же она забеременела? И могло ли это стать причиной убийства?
Новый выпуск проекта Вещдок смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.