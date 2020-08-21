Вещдок: Жертва искусства (эфир от 19.08.2020)
21 августа 2020 11:15
Вещдок: Жертва искусства (эфир от 19.08.2020)
кадр из видео
19 августа на Интере и на сайте TV.UA вышел новый выпуск детективного проекта Вещдок.
Вещдока: В июне 1966 года в Киеве в собственной квартире зарезали врача-гинеколога Виктора Вересоцкого. В ванной комнате найдены окровавленные вещи его жены Ольги. Стало известно, что супруги собирались разводиться. Кроме того, сыщики выяснили, что неизвестная женщина интересовалась парой Вересоцких и даже приходила в детский сад, куда ходил их сын. Кто эта загадочная дама и как она связана с убийством врача?
Новый выпуск проекта Вещдок смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.