Вещдок: Эффект присутствия (эфир от 20.08.2020)
21 августа 2020 12:45
Вещдок: Эффект присутствия (эфир от 20.08.2020)
кадр из видео
20 августа на Интере и на сайте TV.UA вышел новый выпуск детективного проекта Вещдок.
Вещдока: На площадке детского городка найден труп бухгалтера Тамары Гнеллер. На первый взгляд – очередное убийство орудующего в то время в городе маньяка. Но, тщательно изучив место происшествия, сыщики пришли к выводу: злоумышленник, имитируя действия маньяка, попытался скрыть свое преступление...
Новый выпуск проекта Вещдок смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.