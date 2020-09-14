І будуть люди: смотреть 1 серию онлайн (эфир 14.09.2020)

14 сентября на СТБ зрители увидели 1 серию сериала І будуть люди.

Смотрите в 1 серии сериала І будуть люди

Полтавщина, 1901 год

Действие сериала начинается в украинском селе в Полтавской области. Свирид только что взял себе новую жену. Мужчина радуется: наконец-то будет хозяйка в доме. Его предыдущая жена умерла от чахотки. Свирид уже в летах, у него есть взрослый сын Оксен. Молоденькая девушка Елена не подходит ему по возрасту, но кого это волнует? Свирид засыпал тетушку невесты подарками, а та и рада пристроить племянницу в хорошие руки. Елена – сирота без копейки за душой, и тетушка не может нарадоваться удаче! Свирид славится как хороший и богатый хозяин, которому все в округе завидуют.

В 1 серии драмы І будуть люди Свирид привез молодую жену домой и познакомил с сыном. Стареющий мужчина не может насытиться Еленой, не обращая внимания на ее отвращение и боль. В селе ходят слушки, ведь Свирид взял себе новую женушку, не сыграв свадьбы. Да где же это видано, чтобы бутылку водки не выставить своим односельчанам, чтобы те выпили за счастье новой семьи? Неужель жена такая страшная попалась?

Свирид нанял помощника

Хозяйство у Свирида большое, поэтому в 1 серии сериала І будуть люди он нанимает работника Василия. Оксен изначально был против идеи отца. Ходят слухи, будто Василий – сын бусурмана, с которым его мамка в свое время согрешила. Однако Свириду без разницы, какого происхождения будет его новый работник. Лишь бы от работы не отлынивал.

Оказавшись в доме Свирида, Василий увидел, что глупости говорили злые языки. Новая жена хозяина – красавица, молоденькая и золотоволосая! Василию сразу же понравилась Елена. Беда в том, что ей тоже понравился новый работник мужа…

Молодые люди понимают, что их чувства взаимны, и они не могут противиться искушению. Что будет, если Свирид узнает о том, что происходит в его доме? Какую беду накличут на свои головы Елена и Василий? Смотрите в сериале І будуть люди 1 серия онлайн.

1 серию сериала І будуть люди смотрите в 20:15-22:55 на канале СТБ и скоро - онлайн на нашем сайте tv.ua.