І будуть люди: смотреть 2 серию онлайн (эфир 14.09.2020)

14 сентября на СТБ зрители увидели 2 серию сериала І будуть люди.

Смотрите во 2 серии сериала І будуть люди

Во 2 серии семейной саги І будуть люди прошло 18 лет с тех пор, как Свирид взял в жены Елену. В Украине настали неспокойные времена. Власть захватили большевики, которые кажутся не меньшим злом, нежели когда-то российский царь. Церковь требует автокефалию, однако не все священнослужители готовы жить без монарха. Их-то приучили, что власть царя – от бога.

Отец Татьяны во 2 серии сериала І будуть люди решительно против любых изменений. Он молится за то, чтобы бог послал им нового царя. А все эти партии и республики – это от лукавого.

Таня посещает училище в Полтаве. Она получает образование, чтобы в будущем стать учительницей. Отец рад-радехонек тому, что его дочурка учит всякую науку. Брат Тани Федор – добрая душа, всегда заступался за других ребят. Однако чем дальше, тем больше он проникается идеями большевиков.

Невозможная любовь

Во 2 серии костюмированной драмы І будут люди Таня приехала домой на каникулы. Она познакомилась с Олегом – умным молодым парнем, сыном врача. Олег учится на медицинском, чтобы в будущем пойти по стопам отца. Он умный, интересный да и симпатичный тоже. Тане, конечно же, сразу же понравился парень. Олег учил ее кататься на велосипеде, а таких диковинок в их селе немного.

Отец Татьяны не одобрил выбор дочери. Он давно конфликтует с отцом Олега. Несмотря на это, между их детьми зарождаются чувства. Одновременно с этим рождается еще кое-что новое – Украинская Народная Республика.

Таня и Олег редко видятся, ведь учеба парня отбирает много времени. К тому же он состоит в партии украинских социалистов и активно принимает участие в жизни общества. А Таня, конечно же, хочет за милого замуж. Пока Олег учится медицине, родители подбирают девушке перспективного жениха. Их выбор падает на Оксена, который после смерти жены Варвары остался в одиночестве…

Узнайте, чем закончилась их история любви. Осталась ли Таня с Олегом?

1 серию сериала І будуть люди смотрите в 20:15-22:55 на канале СТБ и скоро - онлайн на нашем сайте tv.ua