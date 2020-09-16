І будуть люди: смотреть 3 серию онлайн (эфир 15.09.2020)

16 сентября 2020 17:58 Александр Кива
І будуть люди: смотреть 3 серию онлайн (эфир 15.09.2020)

15 сентября на СТБ вышла 3 серия сериала І будуть люди.

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Смотрите в 3 серии сериала І будуть люди

В 3 серии исторической драмы І будуть люди изменения не оминули тихую Тарасовку. Много лет стоял на окраине села шинок, а теперь на его месте будет сельсовет. Жители с беспокойством ожидают прибытия нового сельского головы. Им оказался не кто иной, как Василий Ганжа. Мужчина вернулся с каторги, успел поработать на заводе и теперь вернулся в родные места.

В 3 серии семейной саги І будуть люди Таня и Оксен поженились. В день свадьбы Василий пришел с визитом. Оксен был не рад таким гостям, но все равно предложил выпить за здоровье молодых. Однако Василий не праздновать пришел. От требует, чтобы Оксен сдал отцовское ружье.

Олеся помешала потасовке между мужчинами. Когда Василий увидел девушку, он обмер. Она выглядит точь-в-точь как мать, его покойная любовь Алена. Может ли Олеся быть его дочерью?

Узнайте, как изменилась жизнь в Тарасовке после того, как туда вернулся Василий...

3 серию сериала І будуть люди смотрите в 20:15-22:55 на канале СТБ и скоро - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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