І будуть люди: смотреть 4 серию онлайн (эфир 15.09.2020)

15 сентября на СТБ зрители увидят 4 серию сериала І будуть люди.

Смотрите в 4 серии сериала І будуть люди

В 4 серии исторической драмы І будуть люди Оксена арестовали по подозрению в поджоге! Но дома его ждут молодая жена и дети, поэтому мужчина должен во что бы то ни стало выйти на свободу. Ему не оставалось ничего другого, кроме как сдать Михаила Гайдука, которого арестовали вместе с ним. Гайдука приговорили к расстрелу, а Оксена отпустили домой.

Но будет ли рад Оксен, вернувшись к семье в 4 серии семейной саги І будуть люди? Ведь теперь он понимает, что подписал Михаилу смертный приговор!

Однако Гайдук не собирался сдаваться так просто. Он сумел сбежать от конвоя, и теперь скрывается от розыска в землянке на болотах. Какая судьбу ждет его семью? И сможет ли Гайдук спастись от преследования?

4 серию сериала І будуть люди смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.