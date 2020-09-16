І будуть люди: смотреть 4 серию онлайн (эфир 15.09.2020)

16 сентября 2020 18:05 Александр Кива
І будуть люди: смотреть 4 серию онлайн (эфир 15.09.2020)

15 сентября на СТБ зрители увидят 4 серию сериала І будуть люди.

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Смотрите в 4 серии сериала І будуть люди

В 4 серии исторической драмы І будуть люди Оксена арестовали по подозрению в поджоге! Но дома его ждут молодая жена и дети, поэтому мужчина должен во что бы то ни стало выйти на свободу. Ему не оставалось ничего другого, кроме как сдать Михаила Гайдука, которого арестовали вместе с ним. Гайдука приговорили к расстрелу, а Оксена отпустили домой.

Но будет ли рад Оксен, вернувшись к семье в 4 серии семейной саги І будуть люди? Ведь теперь он понимает, что подписал Михаилу смертный приговор!

Однако Гайдук не собирался сдаваться так просто. Он сумел сбежать от конвоя, и теперь скрывается от розыска в землянке на болотах. Какая судьбу ждет его семью? И сможет ли Гайдук спастись от преследования? 

4 серию сериала І будуть люди смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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