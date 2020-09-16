І будуть люди: смотреть 5 серию онлайн (эфир 16.09.2020)

16 сентября 2020 20:45 Александр Кива
І будуть люди: смотреть 5 серию онлайн (эфир 16.09.2020)
І будуть люди: смотреть 5 серию онлайн (эфир 16.09.2020)
пресс-служба

16 сентября на СТБ зрители увидят 5 серию сериала І будуть люди.

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Смотрите в 5 серии сериала І будуть люди

В 5 серии семейной саги І будуть люди Федор возвращается в Тарасовку. Правда, не для того, чтобы встретиться с семьей. Теперь он начальник уголовного розыска,. Федор занимается поимкой неугодных советской власти. В Тарасовке он присоединяется к поискам Михаила Гайдука, который все еще скрывается в лесах.

Федор впервые за много лет встретил свою сестру Таню. Cначала она обрадовалась, но потом поняла, что брат сильно изменился. А Федор обратил внимание на красавицу Олесю…

Ганже нелегко быть главной сельсовета. Из города постоянно приходят повестки, где от него требуют жесткого выполнения плана. Василий понимает, что жителям Тарасовки и так нелегко приходится. И зачем Федор вызывал Ганжу на встречу?

5 серию сериала І будуть люди смотрите онлайн в 23:00 на нашем сайте tv.ua.

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