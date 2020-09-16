І будуть люди: смотреть 6 серию онлайн (эфир 16.09.2020)

16 сентября 2020 19:11 Александр Кива
І будуть люди: смотреть 6 серию онлайн (эфир 16.09.2020)
І будуть люди: смотреть 6 серию онлайн (эфир 16.09.2020)
пресс-служба

16 сентября на СТБ зрители увидят 6 серию сериала І будуть люди.

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Смотрите в 6 серии сериала І будуть люди

 6 серии семейной саги І будуть люди раненного Федора привезли домой. Олеся принялась ухаживать за мужчиной. Федор бодрится и шутит о свадьбе. Белокурая красавица запала ему в душу, да и самой Олесе нравится мужчина. Однако она не спешит отвечать на чувства Федора. Он ведь брат Тани, а значит, практически член семьи!

Тане и Оксену не нравится внимание, которое Федор оказывает Олесе в 6 серии сериала І будуть люди. Они уверены: начальник уголовного розыска – не пара для такой светлой и чистой души, как Олеся. Оксен всегда относился к девушке, как к собственной дочери. И она так привязалась к брату, что не готова покинуть его дом.

Что случится, если Олеся узнает правду о своем рождении?

6 серию сериала І будуть люди ссмотрите онлайн в 23:00 на нашем сайте tv.ua.

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