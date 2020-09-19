І будуть люди: смотреть 7 серию онлайн (эфир 17.09.2020)

19 сентября 2020 11:48 Александр Кива
І будуть люди: смотреть 7 серию онлайн (эфир 17.09.2020)
І будуть люди: смотреть 7 серию онлайн (эфир 17.09.2020)
пресс-служба

17 сентября на СТБ вышла 7 серия сериала І будуть люди.

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Смотрите в  7 серии сериала І будуть люди

В 7 серии семейной саги І будуть люди Таня родила сына. Принимать роды приехал Олег. Он не знал, что едет на вызов к своей давней любви. Несмотря на боль, Таня тут же узнала мужчину, который когда-то выбрал вместо нее войну.

Олег уехал сразу же, не перекинувшись с Таней и словечком. После встречи с врачом она стала сама не своя – нервничает, есть не готовит, в доме не убирает, ребенка не успокаивает. Оксен начал укорять жену за лень. А Таня в 7 серии исторической драмы І будуть люди думает только об одном: как бы еще раз увидеть Олега!

Она придумывает хвори себе и ребенку, лишь бы был повод поехать к врачу. Что будет, когда они с Олегом наконец-то встретятся?

7 серию сериала І будуть люди смотрите онлайн - скоро на нашем сайте tv.ua.

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