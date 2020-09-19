І будуть люди: смотреть 10 серию онлайн (эфир 19.09.2020)

19 сентября 2020 12:12 Александр Кива
І будуть люди: смотреть 10 серию онлайн (эфир 19.09.2020)
І будуть люди: смотреть 10 серию онлайн (эфир 19.09.2020)
пресс-служба

19 сентября на СТБ вышла 10 серия сериала І будуть люди.

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Смотрите в 10 серии сериала І будуть люди

 10 серии семейной саги І будуть люди Оксен сам не свой после ухода Тани. Прошло уже два года с тех пор, как его бросила жена, а мужчине все не мило. Он даже забросил хозяйство, над которым всегда так трясся. Пшеница стоит неубранная, а сыновья Оксена переживают за состояние отца. Тем временем в стране кризис хлебозаготовок, и теперь зерно каждого селянина под угрозой, тем более – такого зажиточного, как Оксен.

Таня в 10 серии исторической драмы І будуть люди переживает тяжелые времена. Она не может найти работу, ведь у нее мало учительского опыта. Ее семья начинает голодать… И Таня даже не подозревает, что в Тарасовку приехал Олег. Он хочет найти бывшую возлюбленную. Получится ли у него?

10 серию сериала І будуть люди смотрите онлайн - скоро на нашем сайте tv.ua.

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