І будуть люди: смотреть 12 серию онлайн (эфир 19.09.2020)

19 сентября 2020 12:14 Александр Кива
І будуть люди: смотреть 12 серию онлайн (эфир 19.09.2020)
І будуть люди: смотреть 12 серию онлайн (эфир 19.09.2020)
пресс-служба

19 сентября на СТБ вышла 12 серия сериала І будуть люди.

Читайте такжеАкторка фільму "І будуть люди" Катерина Григоренко: Я плакала, коли читала сценарій
Смотрите в 12 серии сериала І будуть люди

В 12 серии семейной саги І будуть люди Таня наконец-то счастлива вместе с Олегом. После стольких лет жизни с нелюбимым она наконец-то обрела покой, несмотря на тяжелые времена в стране. В Украине настал голод. Государство забирает все зерно, которое есть у людей. Селяне тайком собирают единичные колоски пшеницы по полям и стараются выжить, как могут. Таня в 11 серии серии І будуть люди старается прокормить семью, готовя жидкую похлебку из червивых грибов. В это непростое время женщина узнает, что она беременна… Сможет ли она выносить ребенка, когда народ сходит с ума и умирает от голода? Тане нужно есть за двоих, а еды становится все меньше и меньше…

12 серию сериала І будуть люди смотрите онлайн - скоро на нашем сайте tv.ua.

Облако тегов

сериалы СТБ І будуть люди

Материалы по теме

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.09.2020)
Телешоу

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.09.2020)
І будуть люди: смотреть 7 серию онлайн (эфир 17.09.2020)
Сериалы

І будуть люди: смотреть 7 серию онлайн (эфир 17.09.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.09.2020)
Телешоу

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.09.2020)
Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 4 выпуска
Новости

Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 4 выпускаЭксклюзив

Популярное на сайте

Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)

Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)
Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)
Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 3 выпуске от 13.09.2020

Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 3 выпуске от 13.09.2020

Популярное видео

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 16.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 16.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK