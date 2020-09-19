І будуть люди: смотреть 12 серию онлайн (эфир 19.09.2020)
19 сентября на СТБ вышла 12 серия сериала І будуть люди.
В 12 серии семейной саги І будуть люди Таня наконец-то счастлива вместе с Олегом. После стольких лет жизни с нелюбимым она наконец-то обрела покой, несмотря на тяжелые времена в стране. В Украине настал голод. Государство забирает все зерно, которое есть у людей. Селяне тайком собирают единичные колоски пшеницы по полям и стараются выжить, как могут. Таня в 11 серии серии І будуть люди старается прокормить семью, готовя жидкую похлебку из червивых грибов. В это непростое время женщина узнает, что она беременна… Сможет ли она выносить ребенка, когда народ сходит с ума и умирает от голода? Тане нужно есть за двоих, а еды становится все меньше и меньше…
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