Булатов: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 28.09.2020)

5 октября 2020 08:40 Александр Кива
Булатов: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 28.09.2020)

28 сентября на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA вышла 5 серия сериала Булатов.

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Смотрите в 5 серии сериала Булатов:

В городе происходит серия ограблений. В каждом из дел фигурируют киностудии и телеканалы. На этот раз ограбление произошло в фирме «Brodez film». Тут во время обыска пропали все ноутбуки с ценной информацией. У них, якобы, обнаружено нелицензионное программное обеспечение. По инсайдерской информации, обыск в этой фирме был устроен по наводке. Вероятнее всего, полиция получает ордер, обыскивает, опечатывает, а ночью все исчезает. Но так ли это, Егору и Володе предстоит выяснить.

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5 серию сериала Булатов смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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