Булатов: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 28.09.2020)
28 сентября на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA вышла 5 серия сериала Булатов.
В городе происходит серия ограблений. В каждом из дел фигурируют киностудии и телеканалы. На этот раз ограбление произошло в фирме «Brodez film». Тут во время обыска пропали все ноутбуки с ценной информацией. У них, якобы, обнаружено нелицензионное программное обеспечение. По инсайдерской информации, обыск в этой фирме был устроен по наводке. Вероятнее всего, полиция получает ордер, обыскивает, опечатывает, а ночью все исчезает. Но так ли это, Егору и Володе предстоит выяснить.Булатов смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.