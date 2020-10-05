Булатов: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 01.10.2020)

5 октября 2020 11:45 Александр Кива
Булатов: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 01.10.2020)

1 октября на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA вышла 8 серия сериала Булатов.

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Смотрите в 8 серии сериала Булатов:

Громкое дело – известный спортсмен Корсаров найден мертвым у себя в квартире. Причиной смерти следствие назвало передозировку. Дело закрыли. Но СМИ и большую часть общества такая причина не устроила, ведь спортсмен был известен своей борьбой против наркотиков. Он даже основал целый реабилитационный центр. Чтобы остановить волну претензий к следствию, перепроверить результаты их работы отправляют Егора и Владимира. 

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8 серию сериала Булатов смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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