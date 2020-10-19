Булатов: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 15.10.2020)
15 октября на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA вышла 16 серия сериала Булатов.
Володя получает смс, в котором сообщается, что Лену похители. Взамен они потребовали, чтобы он отыскал крысу, виновную в смерти Николая Карпенко. Тепер Егор с Володей начинают активные поиски Лены. Они пробили ее телефон: сообщение было отправлено рядом с ее домом. Потом сигнал пропал, как и ее машина. Егор признался напарнику, что сообщения от пользователя "Твоя совесть" начали приходить через 3 месяца после смерти Коли. У ребят есть подозрения, что это кто-то из СВБ.Булатов смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.