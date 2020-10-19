Булатов: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 14.10.2020)

19 октября 2020 11:15 Александр Кива
Булатов: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 14.10.2020)

14 октября на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA вышла 15 серия сериала Булатов.

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Смотрите в 15 серии сериала Булатов:

Егор берется за расследование нового дела. В городе подорвали некого Тушилова, владельца рынка. Сотрудники рынка звонили на гарячую линию и обвиняют местного участкового Маркова. Мол, он крышевал рынок и что-то не поделил с покойным. А тем временем Володю позвали на собеседование в Интерпол, и он возвращается обратно в Лондон.

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15 серию сериала Булатов смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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