Булатов: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 14.10.2020)
14 октября на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA вышла 15 серия сериала Булатов.
Егор берется за расследование нового дела. В городе подорвали некого Тушилова, владельца рынка. Сотрудники рынка звонили на гарячую линию и обвиняют местного участкового Маркова. Мол, он крышевал рынок и что-то не поделил с покойным. А тем временем Володю позвали на собеседование в Интерпол, и он возвращается обратно в Лондон.Булатов смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.