Булатов: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 12.10.2020)

16 октября 2020 11:45 Александр Кива
Булатов: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 12.10.2020)

12 октября на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA вышла 13 серия сериала Булатов.

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Смотрите в 13 серии сериала Булатов:

Егор взял расследовать дело, где некий мужчина утверждает, что его избили сутенеры в патрульной форме. Но на самом деле Егора интересует Абакумов – начальник департамента общественной морали, а конкретно – дело его погибшего друга Николая Карпенко. Три года назад Абакумов был начальником спецназа МВД и отменил операцию РУБОП по задержанию банды Сергиенко. Ребята пошли без прикрытия и Николая Карпенко расстреляли. Тепер Егор готов на все, чтобы найти крысу и отомстить за напарника.

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13 серию сериала Булатов смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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