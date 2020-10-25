Братья по крови 2: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 22.10.2020)

25 октября 2020 11:55 Александр Кива
Братья по крови 2: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 22.10.2020)
Братья по крови 2: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 22.10.2020)
пресс-служба

22 октября на канале 2+2 и на нашем сайте tv.ua зрители увидели 4 серию сериала Братья по крови 2 сезон.

Читайте такжеБратья по крови 2: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 22.10.2020)
Смотрите в 4 серии сериала Братья по крови 2 сезон

Сегодня Андрей и Макс расследуют довольно таки скучное дело, в котором нет ни трупов, ни убийств. Некого гражданина Сопрыкина задержали при покупке старого телевизора, в котором нашли нелегальное оружие из даркнета. Однако сам Сопрыкин это отрицает, мол покупатель не он. Однако, углубившись в расследование, дело обретает неожиданный поворот

4 серию 2 сезона сериала  Братья по крови смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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