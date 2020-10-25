Братья по крови 2: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 22.10.2020)
22 октября на канале 2+2 и на нашем сайте tv.ua зрители увидели 4 серию сериала Братья по крови 2 сезон.
Сегодня Андрей и Макс расследуют довольно таки скучное дело, в котором нет ни трупов, ни убийств. Некого гражданина Сопрыкина задержали при покупке старого телевизора, в котором нашли нелегальное оружие из даркнета. Однако сам Сопрыкин это отрицает, мол покупатель не он. Однако, углубившись в расследование, дело обретает неожиданный поворот
4 серию 2 сезона сериала Братья по крови смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.