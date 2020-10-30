Братья по крови 2: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 27.10.2020)
27октября на канале 2+2 и на нашем сайте tv.ua зрители увидели 6 серию сериала Братья по крови 2 сезон.
Неизвестный мужчина штурмом взял пригостиничное кафе и четверых заложников, и при этом не озвучил никаких требований. Так же исчез хозяин гостиницы – Александр Баклицкий. А в заложниках находится жена Баклицкого – Светлана. Полковник Гусев руководит операцией по спасению и отказывается сотрудничать с ребятами из убойного отдела. Но у них на эту операцию свои планы.
6 серию 2 сезона сериала Братья по крови смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.