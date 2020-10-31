Братья по крови 2: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 28.10.2020)

31 октября 2020 21:22 Александр Кива
Братья по крови 2: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 28.10.2020)
Братья по крови 2: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 28.10.2020)
пресс-служба

28 октября на канале 2+2 и на нашем сайте tv.ua зрители увидели 7 серию сериала Братья по крови 2 сезон.

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Смотрите в 7 серии сериала Братья по крови 2 сезон

Минин устроил поджег и сбежал из КПЗ на карете скорой помощи. Теперь все начинают понимать, что Минин действительно причастен ко взрыву в кафе и смерти их коллег. Тем временем в городе происходит резонансное убийство лидера крупнейшей сектантской общины "Вознесение" Виктора Цуркана. Неопознанному киллеру удалось пройти в бизнес центр, воспользовавшись неразберихой и потасовкой, которую устроили на входе неизвестные граждане, и всадить ему пулю в лоб.

7 серию 2 сезона сериала  Братья по крови смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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