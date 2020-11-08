Братья по крови 2: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 29.10.2020)
29 октября на канале 2+2 и на нашем сайте tv.ua зрители увидели 8 серию сериала Братья по крови 2 сезон.
Минин устроил поджег и сбежал из КПЗ на карете скорой помощи. Теперь все начинают понимать, что Минин действительно причастен ко взрыву в кафе и смерти их коллег. Тем временем в городе происходит резонансное убийство лидера крупнейшей сектантской общины "Вознесение" Виктора Цуркана. Неопознанному киллеру удалось пройти в бизнес центр, воспользовавшись неразберихой и потасовкой, которую устроили на входе неизвестные граждане, и всадить ему пулю в лоб.
8 серию 2 сезона сериала Братья по крови смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.