Первые ласточки: смотреть 6 серию онлайн

Смотрите онлайн 6 серию молодежного сериала Первые ласточки.

Смотрите в 6 серии сериала Первые ласточки

Похороны Полины Дудки в молодежном триллере «Первые ласточки» 6 серия от 21.11.2019 превратился в скандал! Из-за видео в Instagram на странице Поли Федю, Катю и Ника немедленно отвезли в участок полиции. Решились ли они рассказать правду о Друге и спасти себя от несправедливого наказания? Узнай прямо сейчас.

Пока Ольга Макарова в 6 серии сериала «Первые ласточки» (2019) допрашивала трех одноклассников, в школе не утихали страсти. 11-Б задумал проучить якобы убийц Полины Дудки и придумал жестокую месть. А неизвестный заманил Леру Фаркаш в спортивный зал и оставил послание… Какое? И помогло ли оно понять причину смерти Полины? Ответ ищи в видео.

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Какая тайна связывала Федю, Полину и Леру?

Как одноклассники отомстили ласточкам?

Что на прощание оставила Дудка своим обидчикам?

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