Первые ласточки: смотреть 6 серию онлайн

1 ноября 2020 19:15 Александр Кива
Первые ласточки: смотреть 6 серию онлайн
Первые ласточки: смотреть 6 серию онлайн
пресс-служба

Смотрите онлайн 6 серию молодежного сериала Первые ласточки.

Читайте также"Первые ласточки": бьют в самые больные места
Смотрите в 6 серии сериала Первые ласточки

Похороны Полины Дудки в молодежном триллере «Первые ласточки» 6 серия от 21.11.2019 превратился в скандал! Из-за видео в Instagram на странице Поли Федю, Катю и Ника немедленно отвезли в участок полиции. Решились ли они рассказать правду о Друге и спасти себя от несправедливого наказания? Узнай прямо сейчас.

Пока Ольга Макарова в 6 серии сериала «Первые ласточки» (2019) допрашивала трех одноклассников, в школе не утихали страсти. 11-Б задумал проучить якобы убийц Полины Дудки и придумал жестокую месть. А неизвестный заманил Леру Фаркаш в спортивный зал и оставил послание… Какое? И помогло ли оно понять причину смерти Полины? Ответ ищи в видео.

Смотри онлайн сериал «Первые ласточки» 6 серия от 21.11.2019 на сайте и узнай:

  • Какая тайна связывала Федю, Полину и Леру?
  • Как одноклассники отомстили ласточкам?
  • Что на прощание оставила Дудка своим обидчикам?

6 серию сериала Первые ласточки смотрите прямо сейчас - онлайн на нашем сайте TV.UA.

Материалы по теме

Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
Телешоу

Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
Маскарад: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
Телешоу

Маскарад: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 01.11.2020)
Телешоу

Танці з зірками-2020: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 01.11.2020)
МастерШеф-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
Телешоу

МастерШеф-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 30.10.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 30.10.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)

Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)

Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)
Маскарад: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 31.10.2020)

Маскарад: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 31.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK