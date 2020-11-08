Братья по крови 2: смотреть онлайн 10 серию (эфир от 03.11.2020)
3 ноября на канале 2+2 и на нашем сайте tv.ua зрители увидели 10 серию сериала Братья по крови 2 сезон.
Утром находят труп Веры Мининой. В ее квартире нет никаких улик: на ноже отпечатков нет, следов взлома не обнаружено, в квартире чисто. Ничто не указывает на то, что убийцей был ее муж. А тем временем у ребят новое дело и новая жертва. Объявился серийный убийца, которого они безуспешно ловят второй год. Его профиль не подвержен профайлингу: он убивает безсистемно, орудия убийства и жертвы – разные. Он вырезает метку на теле убитого – знак Пацифик.
10 серию 2 сезона сериала Братья по крови смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.