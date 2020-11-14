Семейный портрет: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 15.11.2020)

15 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA состоится премьера 4-серийной мелодрамы "Семейный портрет".

Сюжет мелодрамы Семейный портрет: главные герои сериала – родные братья Артем и Федор Быковы, выбрали разные жизненные пути. Артем сделал карьеру в столице, став правой рукой крупного бизнесмена Степана Крылова. Федор же остался в родном городе и довольствовался тем, что имеет. Братья знали: что бы ни случилось, они могут прийти в родительский дом и здесь найти помощь и утешение.

Однажды с отцом братьев случается несчастье. Федор просит помощи у более успешного Артема. Тот предлагает брату пойти на криминальное дело...

Сериал Семейный портрет от 15.11.2020 смотрите в 17:10 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.