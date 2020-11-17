Продается дом с собакой: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 17.11.2020)

17 ноября на канале СТБ и на нашем сайте TV.ua вышла 3 серия сериала Продается дом с собакой.

Смотрите в 3 серии сериала Продается дом с собакой : К Полине пришли первые потенциальные покупатели дома в сериале Продается дом с собакой 3 серия от 17.11.2020. Но продать им дом будет нелегко: покупательнице надо сделать справку о том, что в доме никто не живет, дом она считает старым, двор – маленьким, а цену – высокой. Еще и без собаки. Так Полина нескоро продаст наследство отца.

Полина пошла оформлять нужную справку и неожиданно встретилась с Ларисой, женщиной, с которой ее отец был вместе после смерти матери девушки. Именно против их отношений была Полина. Девушка считала, что ее отец изменял маме с Ларисой. Но поговорив с женщиной в 3 серии сериала Продается дом с собакой 2020, она узнает жестокую правду: ее отец расстался с Ларисой, как только узнал, что дочка против. И никогда больше не подпускал ее близко. Получается, в то время как Полина злилась на отца и вычеркнула его из своей жизни, он искренне ждал ее дома и жил в абсолютном одиночестве. Как Полина воспримет эту информацию и что будет делать дальше с домом...

3 серию сериала Продается дом с собакой от 17.11.2020 смотрите в 20:15 на канале СТБ 17 ноября и скоро - онлайн на нашем сайте TV.UA.