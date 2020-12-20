Не хочу тебя терять: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.12.2020)

20 декабря 2020 12:30 Юлия Крутиева
Не хочу тебя терять: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.12.2020)
Не хочу тебя терять: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.12.2020)
пресс-служба

20 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA состоится премьера 4-серийной мелодрамы "Не хочу тебя терять".

Читайте такжеВторой шанс: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.12.2020)
Сюжет мелодрамы Не хочу тебя терять: Соня с детства влюблена в своего одноклассника Андрея. Но он предпочел ей другую – красавицу Таню. Спустя десять лет судьба снова сталкивает Андрея и Соню. Девушка, как и мечтала в юности, стала отличным хирургом, а Андрей – успешным архитектором. Только любви настоящей не случилось ни у нее, ни у него. Кажется, что надо сделать только один шаг навстречу друг другу и первая любовь вспыхнет с новой силой. Но на их пути снова становится Таня, теперь жена богатого бизнесмена, которая задумала втянуть Андрея в жестокую и опасную игру.

Сериал Не хочу тебя терять от 20.12.2020 смотрите в 17:00 и продолжение в 21:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

сериалы канал Украина мелодрама сериалы 2020 сериалы онлайн Не хочу тебя терять сериал Не хочу тебя терять

Материалы по теме

Родня: смотреть онлайн 22 серию (эфир от 16.12.2020)
Сериалы

Родня: смотреть онлайн 22 серию (эфир от 16.12.2020)
Родня: смотреть онлайн 21 серию (эфир от 16.12.2020)
Сериалы

Родня: смотреть онлайн 21 серию (эфир от 16.12.2020)
Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 12 серию (эфир 26.11.2020)
Сериалы

Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 12 серию (эфир 26.11.2020)
Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 11 серию (эфир 26.11.2020)
Сериалы

Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 11 серию (эфир 26.11.2020)

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)
Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020

Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020
13 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

13 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Популярное видео

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.12.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK