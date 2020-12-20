Не хочу тебя терять: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.12.2020)
20 декабря 2020 12:30
Не хочу тебя терять: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.12.2020)
пресс-служба
20 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA состоится премьера 4-серийной мелодрамы "Не хочу тебя терять".
Не хочу тебя терять: Соня с детства влюблена в своего одноклассника Андрея. Но он предпочел ей другую – красавицу Таню. Спустя десять лет судьба снова сталкивает Андрея и Соню. Девушка, как и мечтала в юности, стала отличным хирургом, а Андрей – успешным архитектором. Только любви настоящей не случилось ни у нее, ни у него. Кажется, что надо сделать только один шаг навстречу друг другу и первая любовь вспыхнет с новой силой. Но на их пути снова становится Таня, теперь жена богатого бизнесмена, которая задумала втянуть Андрея в жестокую и опасную игру.
Сериал Не хочу тебя терять от 20.12.2020 смотрите в 17:00 и продолжение в 21:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.