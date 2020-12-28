Одно сердце на двоих: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 28.12.2020)

28 декабря на СТБ зрители увидят 1 серию сериала Одно сердце на двоих, и совсем скоро онлайн на tv.ua.

Смотрите в 1 серии сериала Одно сердце на двоих

Рита в сериале Одно сердце на двоих 1 серия от 28.12.2020 работает помощником нотариуса и успешно справляется со своими обязанностями, несмотря на слабое здоровье. У нее прекрасные отношения с начальницей, есть перспективы, только семейная жизнь как-то не складываются. Отношения с мужем в последнее время ухудшились. У Риты врожденный порок сердца, а она мечтает о детях. Отец бережет ее и переживает за хрупкое здоровье дочери. Рите приходится постоянно ходить по врачам, а муж все сильнее от нее отдаляется. Олег не любит больницы и предпочитает ничего не знать о здоровье жены.

Врачи в 1 серии сериала Одно сердце на двоих говорят Рите, что беременность закончиться для нее летальным исходом. И все-таки женщина не оставляет надежд: она тайком от близких снова идет на осмотр, надеясь, что кардиолог даст ей добро на рождение ребенка.

Неожиданно в офис приходит девушка, которая заявляет, что ей нужно поговорить именно с Ритой, а не с ее начальницей. Незваная гостья назвалась Жанной и сказала, что она ждет ребенка от Олега! Оказывается, муж главной героини сериала Одно сердце на двоих давно завел любовницу. Просто не бросал супругу из-за ее больного сердца.

От таких новостей Рите стало плохо. Женщину отвезли в больницу. Врачи пришли к неутешительному выводу: сердце Риты в ужасном состоянии, ей срочно нужна операция! Отец Риты, Николай Васильевич, делает все возможное и невозможное, чтобы найти донора для дочери. А вот муж не очень торопится поддерживать Риту в 1 серии сериала Одно сердце на двоих. Он признает, что изменял Рите, объясняя это тем, что не был готов к жизни с настолько больным человеком. Он устал от постоянных врачей и лекарств, а теперь ей еще и нужна операция.

Николай Васильевич находит подходящего донора для Риты и уговаривает мужа покойной дать согласие на операцию. Врачам удается спасти Риту благодаря донорскому сердцу, но после операции в жизни женщины начинаются странности…

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