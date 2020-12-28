Одно сердце на двоих: смотреть онлайн 2 cерию (эфир от 28.12.2020)

28 декабря на СТБ зрители увидят 2 серию сериала Одно сердце на двоих, и совсем скоро онлайн на tv.ua.

Смотрите во 2 серии сериала Одно сердце на двоих

В сериале Одно сердце на двоих 2 серия от 28.12.2020 жизнь Риты изменилась после операции. Ей начали сниться странные сны про мальчика и девочку, которые просят о помощи. Рита слышала о том, что есть такое необъяснимое явление, как связь с донором. Она решила найти семью покойной женщины, чье сердце досталось ей, и узнать, не нужна ли им помощь.

Рита во 2 серии сериала Одно сердце на двоих узнала, что погибшая Наташа была матерью двоих детей – мальчика и девочки, как во сне Риты! Вдовец Кирилл раньше работал в банке, потом стал столяром и начал делать мебель на заказ. Он тяжело пережил гибель жены. После смерти Наташи Кирилл начал пить и практически перестал работать. Обеспечением детей теперь фактически занимается Вика – сестра покойной Наташи.

Во 2 серии сериала Одно сердце на двоих Рита решила познакомиться с семьей Наташи поближе. Она представилась начинающим репетитором по математике. Кирилл хотел отказаться от услуг девушки, ведь у него нет денег на частного учителя. А вот Вика заинтересовалась предложением Наташи, но не только с точки зрения учебы. Она согласилась оплачивать работу репетитора, если учительница будет следить за тем, что происходит в доме Кирилла. Вика переживает из-за того, что мужчина пьет и дети регулярно видят своего отца пьяным. Согласится ли Рита на такое предложение? Узнайте во 2 серии сериала Одно сердце на двоих!

У Риты и своих проблем достаточно. Они с Олегом разводятся, но мужчина не готов отпускать жену просто так – он требует половину квартиры! Рита считает, что он не имеет права предъявлять претензии на ее имущество, ведь жилплощадь осталась ей в наследство от мамы. Олег готов идти в суд, чтобы получить свое! Что будет делать Рита? Дойдет ли дело до суда и что она узнает о Кирилле и его детях, работая репетитором?

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