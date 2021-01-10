Нарушая правила: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 10.01.2021)

10 января 2021 11:17 Александр Кива
Нарушая правила: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 10.01.2021)
Нарушая правила: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 10.01.2021)
пресс-служба

10 января в 15:00 на канале Украина выйдет повтор сериала Нарушая правила. Смотрите мелодраму онлайн – прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.

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Смотрите в 1-4 сериях сериала Нарушая правила:

Марина и Роман Казанцевы приезжают в столицу в поисках лучшей жизни. И пока Роман валяется на диване в ожидании подходящего места, Марина крутится, как может: работает официанткой, выгуливает чужих собак.

Наконец Роману предлагают должность, соответствующую и даже превосходит его запросы - должность ведущего инженера сметного отдела в крупной архитектурной компании Антона Варягина. С правом подписи. Роман не догадывается, что нанял его Барановский, правая рука Варягина, который преследует только одну цель - сделать Казанцева козлом отпущения в своих финансовых махинациях.

Когда Роман попадает в тюрьму, Марина понимает, что вытянуть оттуда можно только нарушив все правила. Она обзаводится поддельными документами и устраивается в компанию Варягина под именем Жанны. Марина намерена вывести Барановского на чистую воду и доказать, что он подставил Романа. При выполнении этого опасного плана, она знакомится с самим Антоном Варягиным. И понимает, что он совершенно не в курсе манипуляций Барановского. А еще Марина понимает, что испытывает к этому  порядочному и благородному человеку чувство, отличное от профессионального. И они взаимны. Неожиданно Марина получает "удар в спину" - Роман, «по совету» Барановского, свидетельствует, что якобы Марина была организатором его финансовых афер. Антон Варягин потрясен обманом любимой женщины. Теперь Марине необходимо не только оправдаться в глазах Антона, но и защитить его. Ведь конечной целью Барановского бизнес Антона. Как это сделать, находясь в тюрьме? Но Марина не из тех, кто сдается. И она готова бороться до конца, даже нарушая правила.

Смотреть онлайн 1 серию сериала Нарушая правила от 10.01.2021

Смотреть онлайн 2 серию сериала Нарушая правила от 10.01.2021

Смотреть онлайн 3 серию сериала Нарушая правила от 10.01.2021

Смотреть онлайн 4 серию сериала Нарушая правила от 10.01.2021

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