Сильная женщина: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 10.01.2021)

10 января 2021 11:28 Александр Кива
Сильная женщина: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 10.01.2021)
Сильная женщина: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 10.01.2021)
пресс-служба

10 января в 22:00 на канале Украина выйдет повтор сериала Сильная женщина. Смотрите мелодраму онлайн – прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.

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Смотрите в 1-4 сериях сериала Сильная женщина:

Женя считает, что у нее прекрасная семья: любящий муж Леонид, замечательный ребенок. Правда, несколько лет назад Женя с трудом простила Леню за измену, и ей казалось, что все это в прошлом. Но вдруг Женя узнает, что Леня обманул ее доверие. Как быть? Опять простить или расстаться навсегда? Но Леня попадает под подозрение полиции, его обвиняют в убийстве. И Женя понимает, что сначала надо спасти мужа от несправедливого обвинения, а уже потом думать, как строить свою жизнь дальше.

В ролях: Светлана Смирнова-Марцинкевич, Александр Константинов, Анна Попова, Станислав Тикунов, Елена Дудич, Ирина Малыгина, Анна Розстальная.

Смотреть онлайн 1-4 серии сериала Сильная женщина от 10.01.2021

 

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