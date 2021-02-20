Пленница 1 серия: смотреть онлайн эфир от 01.03.2021

20 февраля 2021 01:00 Александр Кива
Пленница 1 серия: смотреть онлайн эфир от 01.03.2021
Пленница: смотреть онлайн 1 серию
пресс-служба

1 марта на СТБ выйдет 1 серия сериала Пленница. Смотрите онлайн 1 серию сериала Пленница (2021) совсем скоро на tv.ua.

Смотрите в 1 серии сериала Пленница:

История талантливого микробиолога Светланы, которая создала инновационный антибиотик и основала крупную фармацевтическую компанию. Но фанатичная преданность работе и стала причиной трагедии в ее жизни — на седьмом месяце она потеряла ребенка. После этого вместе с мужем она приняла решение, что полностью посвятит себя семье и забудет о работе хотя бы на время, а все бразды правления компанией перешли к ее мужу Алексею. Но как оказалось, Алексей вовсе не такой примерный семьянин и заботливый муж, каким хочет казаться, почти все ночи напролет он проводит в подпольном игральном клубе. И в один из вечеров, проиграв всё, он ставит на кон самое дорогое — свою жену.

1 серию сериала Пленница смотрите скоро онлайн на tv.ua.

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