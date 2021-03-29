Папик 2 сезон 1 серия - смотреть онлайн эфир от 29.03.2021

29 марта на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 1 серию сериала Папик 2 сезон. 1 серию сериала Папик 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 1 серии сериала Папик 2 сезон

Лизе предстоит сделать не легкий выбор, чтобы спасти Александра Николаевича. Впервые в жизни девушке придется пойти на жертвы, чтобы спасти пенсионера. Решение дается крайне тяжко, ведь поступив так, она навсегда потеряет любимого и станет игрушкой в рукой другого человека, хотя о таком она мечтала в самом начале истории. Но чего не сделаешь ради ставшего родным пожилого человека, особенно если тому грозит двойная опасность — умереть и попасть в тюрьму.

1 серию сериала Папик 2 сезон от 29:03.2021 смотрите онлайн после 22:00 на нашем сайте TV.UA.