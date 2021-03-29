Папик 2 сезон 2 серия - смотреть онлайн эфир от 29.03.2021

29 марта 2021 20:10 Александр Кива
Папик 2 сезон 2 серия - смотреть онлайн эфир от 29.03.2021
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию
пресс-служба

29 марта на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 2 серию сериала Папик 2 сезон. 2 серию сериала Папик 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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После роскошной жизни в чужом доме вместе с красоткой Лизой актер-пенсионер Александр Меркулов оказался в тюрьме. Отсидев свой срок за решеткой, он выходит на свободу. Какие перемены ждут деда на этот раз? Пока Александр Николаевич пребывал в местах не столь отдаленных, охотница за мужскими сердцами и кошельками Лиза успела удачно выступить на телешоу и стать участницей поп-группы. Станет ли она новой Бейонсе?

2 серию сериала Папик 2 сезон от 29:03.2021 смотрите онлайн после 22:00 на нашем сайте TV.UA.

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