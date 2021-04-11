Кейс: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.04.2021)

11 апреля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4-серийная картина "Кейс".

В центре сюжета сериала «Кейс» – женщина, которая обнаруживает кейс с золотыми монетами. За ценной находкой начинается настоящая охота, но, помимо кейса, героине также придется защищать своего 4-летнего сына.

30-летняя Ирина – стюардесса на междугородних автобусных рейсах. Бывший муж Антон бросил ее сразу после рождения сына Гриши, найдя более выгодный вариант в лице наивной Алины. Девушка содержит Антона, беря на это деньги у своей матери Лизы.

Лиза – дочь мебельного магната Виктора Романенко, который ищет наследника мужского пола, чтобы после смерти передать ему свой бизнес. Романенко почти не общается с дочерью и внучкой, но вспомнив, что четыре года назад Алина была в положении и ждала мальчика, решает сделать его наследником империи. О том, что тогда у Алины случился выкидыш, мужчина узнать не должен. Лиза вступает в сговор с Антоном – теперь они намерены лишить Ирину родительских прав и забрать у нее сына, выдав Гришу за наследника Романенко.

Сериал Кейс от 11.04.2021 смотрите в 17:45 и продолжение в 21:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.