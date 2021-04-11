Сваты 2 сезон 1 серия: смотреть онлайн эфир от 07.04.2021
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Семья Маши и Максима Ковалевых ожидает пополнения. Как у многих семейных пар, это сопровождается обострением отношений. Однако Жене дежурные размолвки и временные бытовые неурядицы представляются серьезной угрозой браку родителей. К решению проблемы она придумывает подключить тяжелую артиллерию, то есть бабушек и дедушек, которым сообщает по телефону, что у родителей дело идет к разводу. Будько и Ковалевы появляются в доме Маши и Максима незамедлительно и начинают самоотверженно «спасать» разрушающуюся семью детей. Подходы к примирению у сватов, разумеется, совершенно различные, что вызывает разногласия и ссоры между самими примиряющими. В итоге, благодаря совместным усилиям родителей по спасению брака он действительно рискует разрушиться, а размолвки грозят перерасти в общий семейный конфликт. Тем не менее, все заканчивается благополучным рождением близнецов и, как ни странно, еще большим сближением Будько и Ковалевых-старших.
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