Сваты 2 сезон 1 серия: смотреть онлайн эфир от 07.04.2021

11 апреля 2021 19:50 Александр Кива
Сваты 2 сезон 1 серия: смотреть онлайн эфир от 07.04.2021
Сваты 2: смотреть онлайн 1 серию
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На нашем сайте tv.ua вы можете смотреть онлайн 1 серию сериала Сваты 2 сезон.

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Смотрите в 1 серии сериала Сваты 2 сезон: 

Семья Маши и Максима Ковалевых ожидает пополнения. Как у многих семейных пар, это сопровождается обострением отношений. Однако Жене дежурные размолвки и временные бытовые неурядицы представляются серьезной угрозой браку родителей. К решению проблемы она придумывает подключить тяжелую артиллерию, то есть бабушек и дедушек, которым сообщает по телефону, что у родителей дело идет к разводу. Будько и Ковалевы появляются в доме Маши и Максима незамедлительно и начинают самоотверженно «спасать» разрушающуюся семью детей. Подходы к примирению у сватов, разумеется, совершенно различные, что вызывает разногласия и ссоры между самими примиряющими. В итоге, благодаря совместным усилиям родителей по спасению брака он действительно рискует разрушиться, а размолвки грозят перерасти в общий семейный конфликт. Тем не менее, все заканчивается благополучным рождением близнецов и, как ни странно, еще большим сближением Будько и Ковалевых-старших.

1 серию сериала Сваты 2 сезон смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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