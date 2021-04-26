Черный цветок 1-4 серии: смотреть онлайн эфир от 26.04.2021

26 апреля на канале Украина вышли 1-4 серии сериала Черный цветок. 1-4 серии сериала Черный цветок смотрите онлайн на tv.ua.

Действия сериала Черный цветок от 26.04.2021 перенесет зрителей в 1986 год в Чернобыль. Выпускница пединститута Лера направляется по распределению в г. Припять – в один из самых уютных и хорошо снабжаемых городов советского союза, чтобы работать учительницей младших классов. Приехав на вокзал, она обнаруживает, что украли кошелек, а ведь совсем нет денег, чтобы отправить телеграмму родителям и оплатить жилье.

На помощь приходит случайный знакомый – 25-летний красавец доблестный лейтенант Игорь. Все девушки в городе от него без ума! Игорь все организовывает. Лера пока поживет в семье его друзей, где ей встречается лучшая подруга - Светлана. Игорь активно добивается любви Леры. Как-то к девушке приезжают родители, Игорь производит на них наилучшее впечатление – перспективный, заботливый, настоящая каменная стена, за которой их дочь будет счастлива. Сердце Леры все так же закрыто.

На одном из праздников Лера встречает любовь всей своей жизни - инженера-ядерщика Витаса, который приехал в Чернобыль в командировку. Необычайно красивый голубоглазый статный блондин, талантлив не только в ответственной работе, но и в пении, игре на гитаре, танце...

Между ними вспыхивают настоящие чувства!.

События, произошедшие в апреле 1986 г. (взрыв на Чернобыльской АЭС) безвозвратно изменили жизнь героев фильма…

Зритель сможет увидеть историю 30-летней давности глазами живущей в наше время главной героини фильма: сколько радости и боли, любви и разлуки довелось ей пережить.

Черный цветок 1 серия - смотреть онлайн от 26.04.2021

Черный цветок 2 серия - смотреть онлайн от 26.04.2021

Черный цветок 3 серия - смотреть онлайн от 26.04.2021

Черный цветок 4 серия - смотреть онлайн от 26.04.2021