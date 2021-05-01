Источник - смотреть онлайн 1-4 серии от 01.05.2021

1 мая на Интере вышла мелодрама Источник. 1-4 серии сериала Источник от 01.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

Чиновник Минздрава и столичный щегол Максим Скоробогатов по поручению министра едет в командировку в провинциальный город Зорянск. Он должен расформировать местную захудалую больницу, на месте которой должен быть возведен современный медицинский центр. Однако по приезду у мужчины обостряется хронический гастрит, и он попадает в ту самую больницу, которую ему предстоит закрыть.

К его удивлению оказывается, что жизнь здесь бьет ключом, врачи, несмотря на тотальную нехватку самого необходимого, мужественно борются за каждого пациента. Кроме того, здание расположено рядом с минеральным источником, вода в котором считается целебной. Терапевт Ольга Матешко рекомендует Максиму пройти курс лечения водой из источника – и ему действительно становится лучше. У молодого чиновника возникает симпатия к девушке.

Кроме того, оказывается, что главврач больницы – Модест Иванович Карпиловский – бывший преподаватель Максима. Он уверен, что больницу хотят просто уничтожить, ее коллектив выкинуть на улицу, а на этом месте планируют построить элитный санаторий.

А когда и самому Максиму становится ясно, что мэр Зорянска действительно преследует свои цели, столичный чиновник становится реальной угрозой для местных коррупционеров и его спокойная штатная командировка заканчивается…

Источник 1 серия - смотреть онлайн эфир от 01.05.2021

Источник 2 серия - смотреть онлайн эфир от 01.05.2021

Источник 3 серия - смотреть онлайн эфир от 01.05.2021

Источник 4 серия - смотреть онлайн эфир от 01.05.2021