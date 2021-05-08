Один в поле воин 1-4 серии - смотреть онлайн эфир от 09.05.2021

9 мая в 11:20 на ICTV выйдет военная драма Один в поле воин. 1, 2, 3, 4 серии сериала Один в поле воин смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в сериале Конвой:

Летчик Андрей Перевезьев блестяще сбивает три фашистских самолета, но сам терпит крушение и приземляется в лесу. Немцы, разозленные потерей воздушных средств, рыщут по лесу в поисках дерзкого советского капитана. Андрей хитростью ликвидирует фашистов и даже берет в плен «языка». Сюрпризом для солдата становится найденный во вражеском автомобиле советский журналист Вениамин, которого поймали немцы. Все вместе они направляются в ближайший госпиталь, чтобы восстановить силы и продумать дальнейший план действий.

1-4 серии сериала Один в поле воин от 09.05.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA. (В случае, если видео недоступно, рекомендуем включить/отключить VPN)

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