Конвой 1-4 серии - смотреть онлайн эфир от 09.05.2021

8 мая 2021 23:45 Александр Кива
Конвой 1-4 серии - смотреть онлайн эфир от 09.05.2021
Конвой: смотреть онлайн 1-4 серии
пресс-служба

9 мая в 07:50 на ICTV выйдет военная драма Конвой. 1, 2, 3, 4 серии сериала Конвой смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в сериале Конвой:

Группа украинских солдат везет на аэродром секретный груз, а по их следу идет карательный отряд немцев. По дороге солдаты случайно наткнулись на отряд фашистских полицаев, которые бесчинствовали в деревне. Несмотря на приказ командира не вмешиваться и четко следовать главному заданию – доставить ценный груз – отважный и мужественный Роман пытается защитить жителей деревни. За свое неповиновение ему придется отвечать на трибунале.

1-4 серии сериала Конвой от 09.05.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA. (В случае, если видео недоступно, рекомендуем включить/отключить VPN)

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