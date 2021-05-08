Ни шагу назад 1-6 серии: смотреть онлайн эфир от 08.05.2021

8 мая 2021 15:25 Александр Кива
Ни шагу назад 1-6 серии: смотреть онлайн эфир от 08.05.2021
Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн
пресс-служба

8 мая на Интере и на нашем сайте TV.UA вышел 6-серийный фильм Ни шагу назад! 1, 2, 3, 4, 5, 6 серии Ни шагу назад! смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 6-серийном фильме Ни шагу назад!:

Действие разворачиваются во время войны. Главная героиня – Тошка Лыткина – наивная деревенская девочка, которая искренне любила всех без исключения людей. Во время вражеского авианалета у нее на глазах погибла вся деревня, в том числе – ее мать и младший брат. Девочка чудом выжила, но осталась круглой сиротой: ее отца убили на фронте в первые дни войны.

После этой трагедии жизнерадостная простушка Тошка научилась ненавидеть. Она решила пойти на войну, чтобы убить Гитлера и отомстить за родных. Но суровый майор по фамилии Рай посчитал 16-летнюю девушку слишком юной, чтобы отправлять на фронт. И тогда Лыткина решила доказать, что ради своей цели способна совершить невозможное, например, спрыгнуть с самолета без парашюта!

Семь раз она умирала – и стреляли в нее, и расстреливали, и ядом травили, – но живучая и везучая Тошка оставалась невредимой и продолжала совершать героические подвиги в тылу врага. Такие, что не каждому герою под силу. Отчаянно сражаясь с немцами, Тошка вела свою собственную войну. Войну со смертью! И в этой войне она научилась сильнее любить – жизнь и хороших людей. Именно на войне Тошка впервые полюбила по-настоящему..

1-6 серии военной драмы "Ни шагу назад!" от 08.05.2021 смотрите онлайн на TV.UA.

Смотреть онлайн 1 серию сериала Ни шагу назад!

Смотреть онлайн 2 серию сериала Ни шагу назад!

Смотреть онлайн 3 серию сериала Ни шагу назад!

Смотреть онлайн 4 серию сериала Ни шагу назад!

Смотреть онлайн 5 серию сериала Ни шагу назад!

Смотреть онлайн 6 серию сериала Ни шагу назад!

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