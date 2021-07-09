Цветотерапия любви: смотреть онлайн 1-4 серии

9 июля 2021 09:20 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Цветотерапия любви: смотреть онлайн 1-4 серии
Цветотерапия любви: смотреть онлайн 1-4 серии
пресс-служба

Сегодня, 9 июля, на канале СТБ состоится премьера сериала Цветотерапия любви.

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Смотрите в сериале Цветотерапия любви от 09.07.2021: 

35-летняя Александра – единственный̆ в стране специалист, работающий̆ с пациентами по уникальной̆ методике аура-сомы – цветотерапии, позволяющей с помощью цвета понять состояние, настрой и природу каждого человека. 

К Саше за помощью обращается ее друг Андрей, работающий майором в прокуратуре. 17 лет назад он спас Сашу от насильника, который чуть не убил девушку в ночном клубе. Сейчас Андрей ведет дело, которое гремит на весь город вот уже несколько месяцев: удалось задержать подозреваемого в серии убийств молодых женщин. Парень уверен, что задержанный̆ Круглов (Дмитрий Лавров) – виновен, однако дело тормозится из-за недостаточных фактических улик. Задача Александры – с помощью своей методики понять человеческую сущность и ответить на главный̆ вопрос: действительно ли он тот самый маньяк, о котором несколько лет неустанно писали все городские газеты. Расследуя это дело, Андрей замечает, что Саша испытывает к нему не только профессиональный интерес…

1-4 серии сериала Цветотерапия любви смотрите в 20:15 на СТБ и после эфира на tv.ua.

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