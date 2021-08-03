Я все тебе докажу - 1 серия: смотреть онлайн от 02.08.2021

3 августа 2021 22:46 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Я все тебе докажу - 1 серия: смотреть онлайн от 02.08.2021
Я все тебе докажу - 1 серия: смотреть онлайн от 02.08.2021
пресс-служба

2 августа на СТБ вышла 1 серия сериала Я все тебе докажу. 1 серию сериала Я все тебе докажу смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 1 серии сериала Я все тебе докажу:

Елена застанет супруга в объятьях любовницы. Личная жизнь женщины потерпит окончательный крах. Как обычно, она найдет утешение в работе. Лена понимает, что она больше не хочет видеть мужа-изменщика. Но как избежать встреч, если они еще и коллеги? Следовательница решает проблему радикально и уезжает в другой город. Она останавливается у сестры и начинает работу в новом отделе полиции. Там уже год бьются над делом преступника, который унес жизнь не одной молодой девушки. Негодяя не могут поймать, ведь он не оставляет никаких следов на телах. Только алые розы… Сможет ли Елена распутать этот клубок?

1 серию сериала Я все тебе докажу от 02.08.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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