Я все тебе докажу - 2 серия: смотреть онлайн от 02.08.2021

2 августа на СТБ вышла 2 серия сериала Я все тебе докажу. 2 серию сериала Я все тебе докажу смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 2 серии сериала Я все тебе докажу:

Дочка Елены узнает о внезапном разводе родителей и устраивает матери скандал. Но женщина не хочет рассказывать об истинных причинах расставания мужа. На работе Елена переезжает в новый кабинет и ей поручают серьезное дело: найти пропавшего ребенка. В сериале Я все тебе докажу 2019 Игорь Павлюкевич и его семья гуляли в парке и катались на аттракционах, когда звонок по работе отвлек его от жены и дочери. Когда Игорь вернулся к ним, семьи уже нигде не было. Игорь тут же приходит в участок, и следователи начинают поиски его жены и дочки. Мужчину просят вернуться домой, ведь семья может возвратиться в любой момент. И оказываются правы – в квартире Игоря ждет Светлана и говорит, что дочь у бабушки. А утром женщина, с синяком под глазом, приходит в отделение и пишет заявление о том, что муж избил ее и украл дочь. Теперь следователям и Елене Федоришиной предстоит узнать, кто из супругов врет и куда делась их маленькая дочь.

2 серию сериала Я все тебе докажу от 02.08.2021 смотрите онлайн на tv.ua.