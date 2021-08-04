Я все тебе докажу - 3 серия: смотреть онлайн от 02.08.2021

Я все тебе докажу - 3 серия: смотреть онлайн от 02.08.2021

2 августа на СТБ вышла 3 серия сериала Я все тебе докажу. 3 серию сериала Я все тебе докажу смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 3 серии сериала Я все тебе докажу:

Общежитие, в котором должна была жить дочь Елены, оказывается в центре внимания: беременная студентка ушла из жизни прямо в общежитии. Все выглядит как несчастный случай, но экспертиза показывает, что девушке подсыпали таллий, тяжелый металл. Подозрения падают на преподавателя с химического факультета, с которым у студентки был роман. Но действительно ли он виноват в трагедии?

3 серию сериала Я все тебе докажу от 02.08.2021 смотрите онлайн на tv.ua.