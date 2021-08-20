Однажды под Полтавой 13 сезон: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 20.03.2021)

20 августа 2021 21:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Однажды под Полтавой 13 сезон: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 20.03.2021)
Однажды под Полтавой-13: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 20.03.2021)
пресс-служба

20 августа на телеканале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 10 серию сериала Однажды под Полтавой-13. 10 серию 13 сезона сериала Однажды под Полтавой смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 10 серии сериала Однажды под Полтавой-13: Сегодня это случилось! Юрчик забыл ключи от кафе дома. Мать, чтобы проучить непутевого сына, спрятала ключи в ведре с картофельной шелухой. А Яринка отнесла шелуху на корм Клепе. Неужели Юрчику придется пожертвовать любимцем, ради спасения бизнеса любимой?

10 серию сериала Однажды под Полтавой-13 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии ситкома Однажды под Полтавой смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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