Однажды под Полтавой 13 сезон: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 20.03.2021)
20 августа 2021 21:30
Однажды под Полтавой-13: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 20.03.2021)
пресс-служба
20 августа на телеканале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 10 серию сериала Однажды под Полтавой-13. 10 серию 13 сезона сериала Однажды под Полтавой смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Однажды под Полтавой-13: Сегодня это случилось! Юрчик забыл ключи от кафе дома. Мать, чтобы проучить непутевого сына, спрятала ключи в ведре с картофельной шелухой. А Яринка отнесла шелуху на корм Клепе. Неужели Юрчику придется пожертвовать любимцем, ради спасения бизнеса любимой?
10 серию сериала Однажды под Полтавой-13 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все серии ситкома Однажды под Полтавой смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.