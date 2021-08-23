Все равно тебя дождусь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.08.2021)

23 августа 2021 13:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Все равно тебя дождусь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.08.2021)
Все равно тебя дождусь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.08.2021)
пресс-служба

23 августа на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышла 4-серийная мелодрама "Все равно тебя дождусь". 1-4 серии сериала Все равно тебя дождусь смотрите онлайн на TV.UA.

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Сюжет картины "Все равно тебя дождусь": Ирина работает на почте, разносит письма и газеты. Низкая зарплата, работа, которую многие считают неблагодарной... Но она не зацикливается на материальных благах, у нее есть любимый человек Денис, бывший моряк, а ныне заводской механик. Климат в семье следовало бы назвать идеальным, если бы не одно «но» – у Ирины не получается забеременеть. Она обращается к медикам, проходит комплексное обследование и, когда Денис едет на курсы повышения квалификации, получает ответ: детей у нее никогда не будет. В довершение бед тяжело заболела ее мать Зинаида. И только знахарь-травник утверждает, что может помочь Зинаиде бороться с болезнью, но за это Ирина должна предоставить ему одну важную услугу...

Сериал Все равно тебя дождусь от 23.08.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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