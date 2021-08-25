Однажды под Полтавой 13 сезон: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 25.08.2021)

25 августа 2021 14:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Однажды под Полтавой 13 сезон: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 25.08.2021)
Однажды под Полтавой-13: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 25.08.2021)
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25 августа на телеканале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 13 серию сериала Однажды под Полтавой-13. 13 серию 13 сезона сериала Однажды под Полтавой смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Комедийный сериал Однажды под Полтавой — один из лучших скетчкомов, произведенных в Украине. Об этом украинском селе никто бы никогда не узнал, если бы там не жили Юрчик и Яринка. Молодые люди любят друг друга, но у каждого свои интересы. Яринка хочет быть неотразимой, а Юрчик постоянно идет на поводу у кума. Неподалеку в сельмаге развивается своя линия: за продавщицей Веркой настойчиво ухлестывает участковый. И в курсе всего, что происходит в селе, пребывает ироничный дед Петро.

13 серию сериала Однажды под Полтавой-13 смотрите 25 августа в 21:00 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии ситкома Однажды под Полтавой смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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